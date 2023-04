Chauffeur die bewust tegen politiekantoor reed in Laken ter beschikking gesteld van parket: “Dader zou psychische problemen hebben”

De chauffeur van 35-jarige leeftijd die zondagavond tegen het politiekantoor aan de Houba de Strooperlaan in Laken is gereden, wordt vandaag ter beschikking gesteld van het parket. Dat communiceert het parket van Brussel zelf.

Zondagavond is een personenwagen tegen het wijkkantoor van de politie aan de Houba de Strooperlaan gereden. Daarbij vielen geen gewonden, al waren er wel politieagenten aanwezig in het gebouw. De chauffeur van de wagen werd daarbij meteen gearresteerd. Het betreft een man van 35 jaar. “Het voertuig heeft de toegangsdeur van het commissariaat opzettelijk achterwaarts geramd. De deur is volledig beschadigd, maar er werd niemand gewond”, zegt het parket.

Het parket heeft het labo van de federale gerechtelijke politie gevraagd om de zaak verder te onderzoeken en er is ook een verkeersdeskundige aangesteld. Verschillende getuigen zijn bevraagd en de camerabeelden werden geanalyseerd.

De verdachte werd ondertussen ook verhoord door de politiediensten. “Uit zijn eerste verklaringen blijkt dat de man psychische problemen zou hebben en de acties niet specifiek gericht zouden zijn tegen de politie. De verdachte is ook niet gekend bij de veiligheidsdiensten voor terrorisme”, aldus het parket. Maandag wordt de verdachte ter beschikking gesteld van het parket, in afwachting van een beslissing loopt het onderzoek verder.