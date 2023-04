Meer details over de kroning van Charles: route bekend, en er komt een eigen emoji

Samen met koningin-gemalin Camilla zal Charles ’s ochtends in de Diamond Jubilee State Coach stappen. Dat is een koets die werd gemaakt ter ere van het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth. Vanuit Buckingham Palace zal de koets, die geleid wordt door zes paarden, hen naar Westminster Abbey loodsen, de plaats waar de ceremonie ’s middags zal plaatsvinden. Onderweg zal het koninklijk echtpaar onder meer The Mall en Parliament Square passeren waar toeschouwers hen kunnen toewuiven.

Na de ceremonie nemen Charles en Camilla (ongeveer) dezelfde weg terug, maar wel in een andere koets: de Gold State Coach. Een iconisch voertuig dat al sinds 1831 in gebruik is, maar niet meteen bekend staat om zijn grote comfort. Ook koningin Elizabeth gebruikte de koets voor haar kroning in 1953. Ze omschreef die ervaring achteraf als “verschrikkelijk”. Het traject dat Charles en Camilla zullen afleggen in de koets is wel een pak korter dan hetgene Elizabeth destijds moest doen.

De “oncomfortabele” Gold State Coach — © AP

Speciaal voor het evenement lanceert Twitter ook een speciale emoji. Het gaat om een afbeelding van de Kroon van Sint-Eduard waarmee Charles gekroond zal worden. Vanaf vandaag kan de kroon gebruikt worden als je de #Coronation, #CoronationConcert, #CoronationWeekend of #CoronationBigLunch gebruikt. In juni 2022 pakte Twitter al uit met een gelijkaardige stunt toen ze een corgi-emoji lanceerden ter ere van het jubileum van koningin Elizabeth.