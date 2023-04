Stef Bos “wezenlijk veranderd” door ernstig ongeluk van kinderen: “Hele nacht hield ik zijn hand vast”

Twee kinderen van Stef Bos waren vorig jaar betrokken bij een zeer ernstig ongeluk. De gedachte dat hij hen zou verliezen, heeft de ouder in hem “wakker gekust”, zegt de Nederlandse zanger (61) in gesprek met De Telegraaf.

Zijn kinderen zaten in de auto bij zijn schoonouders, toen zijn schoonvader een hartstilstand kreeg en van de weg ging nabij Kaapstad. “We zagen de auto daar liggen, onderaan de helling half in het water”, vertelt Bos. “Ik wist zeker dat ze alle vier dood waren.” Maar alleen de schoonmoeder van Bos zou het ongeluk niet overleven. Al zou de zanger drie uur lang leven “met het absolute besef dat ze er gewoon niet meer waren”, alvorens hij ontdekte dat zijn kinderen nog leefden.

De zoon van Bos was wel zwaargewond, en werd overgebracht naar de dienst intensieve zorgen . “Ik heb hele nachten geslapen met zijn hand in mijn hand”, aldus Bos. “Ik besefte dat dat misschien een van de mooiste ervaringen in mijn hele leven was. Dat ik de hele nacht zijn hand vasthield. Dat is het rare van zo’n ongeluk. Dat ik achteraf zeg: dat is een geschenk dat ik heb gekregen.”

De hele ervaring heeft Bos naar eigen zeggen “wezenlijk veranderd”. “Misschien leer ik nu pas echt de liefde te zien. Je kunt er wel over zingen, dat zegt mijn vrouw ook: ‘Je zingt wel leuke liefdesliedjes, maar probeer het thuis eens in praktijk te brengen’.”