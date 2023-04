Emotionele beelden tonen hoe 31 ontvoerde Oekraïense kinderen met familie worden herenigd

31 Oekraïense kinderen vielen hun familieleden huilend in de armen toen ze zaterdag in Kiev aankwamen na een gedwongen verblijf in Russische kampen. De jongeren werden door Russische troepen naar Rusland of naar gebieden die door de Russen worden bezet gebracht om aan de oorlog te ontsnappen. Maar eens ze in het ‘vakantiekamp’ aankwamen, kregen ze te horen dat ze niet meer zouden terugkeren en een Russische voogd zouden krijgen.