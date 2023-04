Pas getrouwd: Natalie en Dion in Bilzen

Bilzen

Dion Krijnen (32) uit Bilzen, arbeider bij Nitto

Natalie Pinsart (33) uit Bilzen, interieurverzorgster

Kinderen: Féline (5), Delano (1,5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al sinds we een jaar of 13 waren. Destijds gingen we vaak samen zwemmen. Toevallig zijn we 5 jaar geleden weer met elkaar in contact gekomen en na ons bioscoopbezoek is de vonk overgeslagen”, lachen de pasgetrouwden. (joge)

