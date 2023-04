Scorende Marcelo dikt prijzenkast verder aan in Brazilië

Fluminense heeft zich zondag verzekerd van de titel in het staatskampioenschap van Rio de Janeiro. In de terugwedstrijd van de finale klopte Fluminense in het legendarische Maracanastadion rivaal Flamengo met 4-1. Flamengo had het heenduel met 2-0 gewonnen.

Linksachter Marcelo, die eind februari na een lange en uitermate succesvolle carrière bij Real Madrid terug bij zijn jeugdclub neerstreek, maakte het openingsdoelpunt. Hij speelde pas zijn tweede wedstrijd. De overige goals kwamen van de Argentijnse aanvaller Germano Cano (2x), de topschutter in de competitie met zestien goals, en Alexsander. Het is voor Fluminense haar 33e titel in Rio de Janeiro. Flamengo, vorig seizoen winnaar van de Copa Libertadores, bleef teleurgesteld achter.

Voor Marcelo was het zijn tweede regionaal kampioenschap met Fluminese, na 2005. Dat was op achttienjarige leeftijd en net voor zijn vertrek naar Real Madrid. Daar vulde hij zijn prijzenkast onder meer met vijf Champions League-trofeeën. Eind februari ondertekende hij een contract voor twee jaar bij Fluminense na vijf moeilijke maanden in Griekenland bij Olympiakos.

Ook de staatskampioenschappen van Sao Paulo en Belo Horizonte werden zondag beslist. In Sao Paulo keerde Palmeiras, met de zestienjarige sensatie Endrick, een 2-1 nederlaag uit het heenduel tegen Agua Santa om met een 4-0 overwinning. In Belo Horizonte werd Atlético Mineiro kampioen na een 2-0 zege tegen America.