Achter de schermen van chipsfabriek ASML: het intelligentste bedrijf ter wereld

Veldhoven (Nederland)

Een van de meest succesvolle, innoverende en relevante bedrijven ter wereld bevindt zich op slechts een boogscheut van de Belgisch-Nederlandse grens. Het bedrijf telt 40.000 werknemers, maar heeft de tomeloze ambitie dat aantal over tien jaar te verdubbelen. Het bedrijf maakt de meest complexe machines ter wereld waarmee chips gemaakt worden. Die zitten in je gsm, je auto, je wasmachine, enzovoort. Maar ondanks deze adelbrieven is de kans klein dat je ooit van het Nederlandse chipbedrijf ASML uit Veldhoven, nabij Eindhoven, gehoord hebt. Onze zusterkrant Gazet van Antwerpen kreeg een uitnodiging voor een bezoek achter de schermen.