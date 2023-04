Tot juli werken aan spoor tussen Neerpelt en Hamont

“In Pelt vernieuwen we de overwegen van de Boelehoef en Holenweg én de spoorstaven tussen Boseind in Neerpelt en de Militaire Dijk in Hamont”, zo deelt Infrabel mee. “Deze werken zijn nodig om de veiligheid en de continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen.” De belangrijkste werken vinden doorlopend plaats tijdens de weekends van 2 tot en met 5 juni, 9 tot en met 12 juni en 23 tot en met 26 juni, 30 juni tot en met 3 juli en 7 tot en met 10 juli. Tussen 10 en 21 april en 22 mei en 14 juli kan er ook tijdens weekendnachten gewerkt worden.

Geluidshinder

Infrabel vraagt begrip voor de geluidshinder die de werken met zich mee zullen brengen. Ook zullen de overwegen op het traject voor bepaalde periodes afgesloten worden voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Die van de Boelehoef en Holenweg van 2 juni tot 12 juni, de overweg van de Geuskens van 23 juni tot 26 juni én die van de Hamonterweg van 30 juni tot 3 juli. “In samenspraak met de gemeente worden telkens omleidingen voorzien”, klinkt het bij Infrabel. “Tijdens de weekends waarin we doorlopend werken, is ook het treinverkeer onderbroken.”

Meer info over de aangepaste dienstregelingen is terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app