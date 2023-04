De score was in evenwicht na AA Gent-Union, de emoties niet. De Buffalo’s deden een gouden zaak, terwijl Union gefrustreerd en met wat kopzorgen achterbleef. “Maar ik hoop dat Union het donderdag supergoed doet in Europa en wij kunnen alleen maar dat voorbeeld proberen te volgen”, stak Hein Vanhaezebrouck de Brusselaars een hart onder de riem.