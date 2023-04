Ontbijten en amusement tussen de bloesems op zondag 16 april

Zondag 16 april van 8u30 tot 17 uur vormt Fruitbedrijf Peeters aan de Tegelrijstraat 211 de uitvalsbasis voor allerhande bloesemactiviteiten. Te beginnen met een ontbijt tussen 8u30 en 11 uur. Wie inschrijft, kan kiezen voor twee soorten ontbijtmanden. De ‘basic’ versie (16 euro per persoon) is bedoeld voor wie gaat picknicken tussen de bloesems. Wie kiest voor de luxeversie (25 euro per persoon) kan aan tafel genieten. Vooraf reserveren bij de gemeente Nieuwerkerken is noodzakelijk. Na het ontbijt opent het terras voor iedereen. IJsjes en frietjes en uiteraard veel lekkere dranken worden dan geserveerd. Ondertussen vinden er verschillende optredens plaats. Maar er is ook gelegenheid om zelf op pad te gaan tussen de boomgaarden. Tijdens een 2,5 km lange wandeling vertelt een gids meer over de bloesems. Onderweg zorgt Toneelgroep Het Kringetje voor leuke fruitverhalen tussen de fruitbomen. len

Meer info en ontbijtmanden bestellen via https://www.nieuwerkerken.be/nieuws/detail/1356/bloesemterras-zondag-16-april-2023