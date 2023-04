Zelenski: “Dit is hoe de terroristische staat Palmzondag viert”

Volgens de burgemeester van Zaporizja, Anatoli Koertjev, kwamen gisteren twee Russische raketten neer in een woonwijk en raakte een tiental huizen beschadigd.

“Ze raakten een huis, een appartementsgebouw”, zegt Zelenski. “Er waren drie mensen aanwezig. Een man, een vrouw en een kind. Een meisje, haar naam was Irina, ze zou dit jaar elf geworden zij. Ze is overleden. De man is ook omgekomen. Mijn medeleven. De vrouw is in kritieke toestand, in het ziekenhuis, ze wordt verzorgd. Dit is hoe de terroristische staat Palmzondag houdt. Dit is hoe Rusland zichzelf nog meer afzondert van de wereld, van menselijkheid.”

Het Oekraïense leger meldde over het hele front Russische beschietingen. De hevigste gevechten vinden nog altijd plaats rond Bachmoet, de stad die de Russen al maanden belegeren.

De Oekraïense president prees de soldaten die het oosten verdedigen. Hij hoopt dat Palmzondag volgend jaar “in vrede en vrijheid” zal plaatsvinden.

De meerderheid van de Oekraïeners zijn orthodoxe christenen die komende zondag, op 16 april, Pasen vieren. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War gaat Moskou mogelijk weer oproepen tot een staakt-het-vuren vanwege het paasfeest, om zo een Oekraïens tegenoffensief te vertragen. “Het Kremlin heeft rond religieuze feestdagen al opgeroepen tot een staakt-het-vuren om de situatie aan het front te beïnvloeden.”

Het lenteoffensief van Oekraïne wordt verwacht binnenkort van start te gaan. Nieuwe wapens geleverd door het Westen, zoals Leopard 2-tanks, en verse aanvals­eenheden zijn onontbeerlijk voor het succes van die operatie.