Brandon Wen vertelt over rebelse jeugd in ‘Viva la feta’: “Ik heb maandenlang niet met mijn ouders gesproken”

Artistiek directeur van de Antwerpse modeacademie Brandon Wen (29) begon al van jongs af aan te experimenteren met verschillende kledingstijlen en looks. In ‘Viva la feta’ vertelt de opvolger van Walter Van Beirendonck dat zijn ouders hem daar ook altijd in hebben gesteund. “Maar toen ik mijn wenkbrauwen had afgeschoren, hebben we daar flink over geruzied”, klinkt het. “We hebben maandenlang niet met elkaar gesproken.”