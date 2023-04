INHAALSPEELDAG. Heis even in veilige oorden, Zelem leider in periodestand

In het paasweekend stonden er drie inhaalwedstrijden op het programma. Heis (3C) won op het veld van Grimbie69 (2-4) en staat zo drie speeldagen voor het einde van de competitie op een veilige dertiende plek in het klassement. Zelem (4A) versloeg Zepperen-Brustem B en pronkt zo aan de leiding van de tweede periodestand. Leider Kortessem komt maandag (15u) in actie tegen Vliermaal. Lees hier alle verslagen van de inhaalspeeldag in het Limburgse voetbal van dit weekend. (as)