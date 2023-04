Standard-coach Ronny Deila na winst tegen KRC Genk: “Nu gaan voor dat Europees ticket”

Door de overwinning tegen leider KRC Genk is Standard zo goed als zeker van zijn ticket voor de Europe Play-offs. De Rouches blijven zelfs in de running voor de top vier, al beseft Ronny Deila dat dat moeilijk wordt.

“We kunnen misschien nog voorbij Club Brugge, maar over AA Gent springen wordt moeilijk”, vertelde de Standard-coach. “Als Union had gewonnen waren onze kansen groter geweest. Nu moet Gent al vier punten laten liggen om hen nog te kunnen passeren. Dat zie ik niet gebeuren. Zelf moeten we onze laatste twee wedstrijden proberen winnen en daarna vol voor dat Europees ticket gaan.”