Frances Tiafoe heeft tweede ATP-titel beet, Jabeur pakt revanche op Bencic

Frances Tiafoe (ATP-15) heeft zondag het met 642.735 dollar gedoteerde graveltoernooi in Houston (Texas) gewonnen. In de finale had de 25-jarige Amerikaan 1 uur en 55 minuten nodig voor een 7-6 (7/1), 7-6 (8/6) zege tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP-73).

Het is de tweede ATP-titel voor Tiafoe. In 2018 won hij in Delray Beach. Daarna was hij nog vier keer verliezend finalist. Etcheverry stond voor de tweede keer in een finale. Vorige maand was hij runner-up in het Chileense Santiago.

Ons Jabeur onttroont Belinda Bencic

De 28-jarige Tunesische Ons Jabeur (WTA-5) heeft zondag het met 780.637 dollar gedoteerde graveltoernooi van Charleston (South Carolina) gewonnen. In een heruitgave van de finale van vorig jaar versloeg ze de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-11) in 1 uur en 59 minuten met 7-6 (8/6) en 6-4. Vorig jaar moest Jabeur de titel nog met 6-1, 5-7 en 6-4 aan Bencic laten.

Het is de vierde WTA-titel voor Jabeur, de eerste dit seizoen. In 2021 won ze in Birmingham, vorig jaar in Madrid en Berlijn. Daarnaast was ze zeven keer runner-up, onder meer vorig jaar op Wimbledon en het US Open.