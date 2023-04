Losgaan na de triomf: Mathieu van der Poel viert zege in Roubaix met ploegmakkers in Kuurnse disco met Kobe Ilsen en Viktor Verhulst

Bij een grootse overwinning hoort een dito feestje. En dus trok Mathieu van der Poel zondagavond na zijn triomf in Parijs-Roubaix - zijn tweede wielermonument van het seizoen - met een grote delegatie van Alpecin-Deceuninck naar discotheek Diedjies in Kuurne.

Na middernacht ging het dak eraf in Diedjies toen het dj-duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst, gehuld in wielertruitjes van Alpecin-Deceuninck, de vlam in de pan staken. Van der Poel, Philipsen en de rest van de Belgische wielerploeg klommen op het dj-podium en lieten zich helemaal gaan. Na een fantastisch voorjaar - Van der Poel won Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en E3 Saxo Classic, Philipsen won de Scheldeprijs en de Classic Brugge-De Panne en werd tweede in Parijs-Roubaix - mocht de riem er eindelijk af bij het koningsduo van Alpecin-Deceuninck. Maandag wacht een verdiende vakantie… en allicht een kleine kater.

Bekijk hieronder de foto’s van het feestje