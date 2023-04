Thibo Somers en Cercle voelen zich geflikt in hun strijd om de achtste plaats: “De ref antwoordde dat hij geen keuze had”

Voor de zoveelste keer dit seizoen ging het bij Cercle zondagavond na Antwerp niet over de match en de prestatie, maar over de VAR. In die mate zelfs dat er gehint werd op een complot. Jammer en dat uitgerekend op de 124ste verjaardag van Cercle. “Grote clubs worden altijd bevoordeeld”, zuchtte Thibo Somers, ongewild de aanleiding van hét gespreksonderwerp van de dag.

Het vermeende handspel en de dubieuze en beslissende strafschop die er op volgde brachten de gekste reacties teweeg op de sociale media. Sommige Cercle-fans pleitten er zelfs voor dat de spelers van het spel hadden moeten stappen uit protest. Te gek voor woorden natuurlijk en dergelijke emotionele reacties komen vooral tot stand uit onmacht en frustratie. Natuurlijk zijn ze begrijpelijk want veertien strafschoppen tegen is inderdaad opvallend veel. Geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League en bij uitbreiding Europa kreeg er meer tegen. Cercle heeft dit eerder al aangekaart, wij hebben anderhalve maand geleden ook al eens alle dubieuze fases in kaart gebracht.

Het gevolg van dit alles is verwaarloosbaar. Een resultaat van een match is nu eenmaal wat het is. Cercle verloor op de Bosuil met 2-1 en dus moet men in de twee slotmatchen 6 op 6 halen en dan blijft die felbegeerde achtste plaats mogelijk. Het zou een mooi en verdiend geschenk zijn voor de 124ste verjaardag en ook het logisch gevolg van de zware investeringen van eigenaar AS Monaco. Het is vreemd dat Cercle het etiket van kleine broer maar niet krijgt afgespeeld. Ook de leiding en de fans wentelen zich in die huid van calimero terwijl Cercle met ruim 25 miljoen euro al lang geen kleintje meer is. Dat de macht van het geld een rol speelt bij de beslissingen van de VAR is een compleet verkeerde gedachte en een brug te ver.

Geen keuze en veel cadeautjes

“Er is duidelijk nog veel werk voor de arbitrage”, zuchtte Somers. “Wat zondag gebeurde is zuur maar is blijkbaar het lot van de kleine ploegen.” Ook Somers snapte niet goed waarom er hem handspel werd verweten.

“Het ging om een afvallende bal, ik maakte mij breed en wist niet eens waar de bal was maar die belandde blijkbaar tussen mij en Stengs. Er was zelfs niemand bij Antwerp die om een penalty vroeg maar plots kwam die VAR op de proppen. Ik heb nog tegen de ref gevraagd of het wel in de zestien was. Hij antwoordde dat hij geen keuze had, maar wat hij daar precies mee bedoelde, snapte ik evenmin. Maar opvallend veel fases zijn toch week na week in ons nadeel en ze delen op onze kap veel cadeautjes uit.”

Ook Miron Muslic denkt er het zijne van. “Al maanden proberen wij sportief de strijden om die achtste plaats maar het is blijkbaar het verhaal van heel het seizoen van Cercle. Ik vrees ook dat iets wat ons zou moeten helpen, onze mooie sport nu aan het ondermijnen is en zelfs om zeep aan het helpen is.”