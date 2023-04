Yannick Carrasco helpt Atlético Madrid met assist aan zege tegen Rayo Vallecano

Yannick Carrasco stond zondag in de basis bij Atletico Madrid, dat op de 28e speeldag met 1-2 ging winnen bij Rayo Vallecano. In de 24e minuut leverde de Rode Duivel de assist voor de 0-2. Mario Hermoso was afwerker van dienst. Twee minuten eerder had Nahuel Molina de score geopend. Vijf minuten voor tijd maakte Francisco Garcia het nog spannend. Vallecano stond toen nochtans met een man minder, na rood voor Florian Lejeune (62e).