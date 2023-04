Kan het nog gekker? Renner van Ineos Grenadiers finisht Parijs-Roubaix… en loopt nadien nog halve marathon

Parijs-Roubaix uitrijden is voor elke wielrenner een fantastische prestatie. Eén van de mannen die er zondag in slaagde, was de 39-jarige Cameron Wurf: hij arriveerde als 128ste net binnen de tijdslimiet in de Velodroom. Voor de Australiër van Ineos Grenadiers was dat echter niet voldoende sport voor één dag: hij liep zondagavond in Sint-Martens-Latem nog een halve marathon (!) en deed dat bovendien in een meer dan respectabele tijd van 1 uur en 26 minuten.