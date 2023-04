Snelheidsrecord Parijs-Roubaix sneuvelt al voor tweede jaar op rij: Mathieu van der Poel fietst nog 1 km/u (!) sneller dan Dylan van Baarle vorig jaar

De 120e editie van Parijs-Roubaix van zondag was met voorsprong de snelste ooit. Het verschil met de vorige recordeditie was enorm: ruim één kilometer per uur sneller.

Winnaar Mathieu van der Poel had zondag 5 uur, 28 minuten en 41 seconden nodig om de 256,6 kilometer tussen startplaats Compiègne en de finish op de wielerpiste van Roubaix te overbruggen, goed voor een indrukwekkende gemiddelde snelheid van 46,84 kilometer per uur. Daar had de (weliswaar matige) rugwind en de goeie staat van de kasseistroken veel mee te maken, maar ook de lange strijd om in de vroege vlucht te geraken en het snelle openbreken van de finale, ruim honderd kilometer voor de finish.

Met die snelheid doet Van der Poel ruim één kilometer per uur sneller dan zijn landgenoot Dylan van Baarle, die vorig jaar de recordsnelheid had neergezet, toen 45,79 kilometer per uur.