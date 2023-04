Wanneer de nood hoog is: Edvald Boasson Hagen moet zo dringend naar toilet dat hij tijdens Parijs-Roubaix camper binnenduikt

Elke renner heeft zijn verhaal na Parijs-Roubaix. Het was niet anders voor Edvald Boasson Hagen, die als een van de laatste renners binnen de tijdslimiet als 126ste over de streep kwam. De intussen 35-jarige Noor moest op de kasseistrook van Camphin-en-Pévèle dringend een sanitaire stop maken. Gelukkig kwam de ex-winnaar van Gent-Wevelgem een camper tegen waarvan hij even gebruik mocht maken.