Elite Silver: Brussels onderuit versus Den Helder Suns na nagelbijter en één verlenging

Brussels leed in Elite Silver een derde nederlaag. De club uit de hoofdstad verloor op de zesde speeldag na één verlenging van Den Helder Suns. De ploeg van coach Jean-Marc Jaumin blijft in de zesde plaats staan.

De partij tussen Brussels en Den Helder Suns was een heuse nagelbijter. Van een 25-25 tussenstand ging het naar een 47-50 bonusje halfweg voor de Nederlanders. Ook in het derde kwart, dat nipt voor Brussels was, kwam er geen afscheiding: 70-71. Het slotschuifje was nipt voor Brussels en bij een 96-96 tussenstand na de reguliere fase was een verlenging een feit.

In overtime nam Den Helder Suns lichtjes afstand en realiseerde een mooie zege on the road. Sam Huurman (25 punten, 6 rebounds, ex-Limburg United) en Sam Van Oostrum (20 punten, 9 rebounds, 10 assists) waren de uitblinkers bij Den Helder Suns. Bij Brussels waren Louis Hazard (17 punten), Sergio Llorente (11 assists), Terry Deroover (23 punten) en Domagoj Proleta (18 punten, 7 rebounds) de sterkhouders.

Kwarts: 25-25, 22-25, 23-21, 26-25, 8-13Brussels: Llorente 5, Hazard 17, Laster 12, Ekamba 14, Kohadja 10, Deroover 23, Tshibangu 5, Proleta 18Den Helder Suns: Gorissen 4, Van Oostrum 20, Lutterman 19, Biss 19, Halman 5, Van Der Knapp 3, Huurman 25, Koelher 17, Thran