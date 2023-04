VIDEO. In tranen, onder het stof en dankbaar voor een Fanta: renners komen als lijken binnen na slopende Parijs-Roubaix

Dat Parijs-Roubaix zijn bijnaam Hel van het Noorden niet gestolen heeft, blijkt elk jaar wanneer de renners over de meet komen op de Velodroom van Roubaix. Ook zondag was het niet anders: de renners kwamen vol stof binnen. Sommigen, zoals de onfortuinlijke John Degenkolb, lieten hun tranen de vrije loop. Anderen namen dan weer dankbaar een blikje Fanta in ontvangst. Onze man wandelde na afloop rond op het middenplein om de gefinishte renners in beeld te brengen.