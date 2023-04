Leider is Tars Poelvoorde voorlopig nog niet. Dat heeft alles te maken met zijn matige proloog waarin hij 20 seconden moest toegeven. Maar de meest succesvolle aanvaller in de Ster van Zuid-Limburg mag hij zichzelf wel noemen. Dat leverde hem zondag in Neerharen de dagzege op. In het klassement staat hij nu op 2 seconden van Thom van der Werff, die leider blijft.