Indrukwekkende beelden tonen hoe groep orka’s volwassen walvissen aanvalt

In het Amerikaanse Monterey in de staat Californië werd een mooi staaltje teamwerk op camera vastgelegd. Zo’n vierentwintig Bigg’s orka’s werden gespot tijdens een vijf uur durende aanval op een groep grijze walvissen. En niet zomaar een groep grijze walvissen. Onderzoekers van de Monterey Bay Whale Watch stonden met hun mond vol tanden toen ze zagen dat de slachtoffers geen walviskalfjes waren, maar volwassen walvissen. “Gewoonlijk vallen orka’s enkel grijze walviskalfjes aan opweg naar het noorden, maar dit waren geen kalfjes. Dit waren grote volwassen walvissen”, klinkt het. En voor dierenliefhebbers is er goed nieuws: de aangevallen walvissen konden ontsnappen naar ondiep water, waarna de orka’s hun weg verderzetten.