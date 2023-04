Fuif loopt uit op steekpartij wanneer iemand om vuur vraagt

Een fuif in het centrum van Herentals liep zaterdagnacht gruwelijk mis, toen een feestganger een ander met een breekmes stak en het tot een zware vechtpartij kwam. De twee betrokkenen moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is aangehouden.

De feiten speelden zich in de vroege ochtend van paaszondag af. Enkele bezoekers van een scoutsfuif met techno-dj’s in jeugdhuis Tiener op de Grote Markt in Herentals raakten rond 5.30u op een onduidelijke manier met elkaar slaags. “Er is een dispuut ontstaan tussen twee mannen van 18 en 27 jaar”, zegt een woordvoerder van de lokale politie Neteland. “De ene was een vuurtje gaan vragen aan de andere, maar dat liep om onduidelijke redenen mis. Een van de twee heeft een soort breekmes boven gehaald en daarmee de andere in zijn zij gestoken.”

Eén persoon aangehouden

Het slachtoffer bloedde hevig, maar ging volgens getuigen daarop zelf helemaal door het lint. “Het slachtoffer heeft zelf een aantal meppen verkocht aan de man die hem de messteek had toegebracht”, klinkt het bij de politie. “Beide betrokkenen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar er is geen sprake van levensgevaar. Beiden worden nog verhoord als zowel slachtoffer als dader.”

a dat verhoor heeft de politie van de zone Neteland de 27-jarige man aangehouden. Hij had de ander de messteek met het breekmes toegediend. De man wordt op paasmaandag bij de onderzoeksrechter in Turnhout voorgeleid. (ho)