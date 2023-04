Na Union was Gianni Bruno nog voorzichtig met uitspraken over het record dat Désiré Mbonabucya en Yuma Suzuki dragen: 17 goals voor STVV in eerste klasse. “Maar nu ik er ook 17 heb wil ik erop en erover”, zwoer de goalgetter van de Kanaries na de riante zege tegen Oostende. “Voor mezelf, de club en het meest van al voor deze fantastische supporters.”