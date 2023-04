PODCAST CAFÉ KOERS: “Wout Van Aert haalt Mathieu Van der Poel nooit meer bij in de Monumenten”

Mathieu van der Poel komt met zijn vierde Monument op gelijke hoogte van Tadej Pogacar en slaat een driepuntenkloof met Wout van Aert. Onze Café Koers-analisten Dirk De Wolf en Benji Naesen geloven niet dat hij die kloof ooit nog dicht. Vingerwijzen is niet op zijn plaats, want Van Aert deed alles perfect tot die lekke band op Carrefour de l’Arbre. “Wat als...”, het is een vraag die Wout nog vaak wakker zal houden. In deze podcast wordt alvast de vraag beantwoord wat je krijgt als je twee spraakwatervallen als Dirk De Wolf en Benji Naesen samenbrengt. Host Michaël Van Damme leunde achterover en hoorde dat het goed was.