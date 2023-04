Er zijn nog zekerheden: RSCA Futsal won zaterdag in het Gentse Tolhuis de Beker van België ten nadele van Real Herentals. Opvallend was dat het een dag eerder ook al die van de U21 meegriste. De Limburgse doelmannen Bram Meyers en Reggy Bex hadden hun aandeel in de dubbel.