Doelpuntenkermis op Stayen: ontketend STVV duwt KV Oostende verder richting 1B

STVV boekte op Pasen zijn fraaiste overwinning van het seizoen. Tegen een zeer zwak KV Oostende werd het 5-0. Teixeira, recordjager Bruno (2x), Reitz en invaller Dumont maakten de goals voor de Kanaries. Oostende mag echt wel een kruis maken over verlengd verblijf in eerste klasse.

Alles of niks, met die instelling kwamen de Kustboys uit Oostende naar Limburg afgezakt. Wilde Oostende nog meestrijden voor behoud in eerste klasse, dan moesten er punten gepakt worden door de mannen van coach Thalhammer. Voor STVV stond er na het verlies in Union nog weinig op het spel.

KVO begon niet onaardig op Stayen. Bätzner trok zich in de vijfde minuut op gang op links, hij mocht vanuit een scherpe hoek vrij uithalen op doel, Schmidt maakte zich goed breed en voorkwam een vroege 0-1. De goal viel aan de andere kant in het openingskwartier. Bruno trapte een vrije trap in de zestien. Teixeira buffelde makkelijk voorbij doelman Hubert de 1-0 binnen.

De bezoekende defensie verdedigde zelden secuur. Bruno, op zoek naar het Truiense doelpuntenrecord, was niet egoïstisch en bediende Reitz. De jonge Duitser die de geschorste Konaté verving, scoorde bijna met een hakje, Tanghe redde van de lijn. Oostende zelf maakte weinig klaar. Sint-Truiden voetbalde fris. Vlak na het halfuur zette Boya zich knap door op het middenveld, hij stuurde Bruno diep. Hayashi kopte de voorzet die volgde naast, het had de 2-0 moeten zijn. Ook Reitz ging opnieuw op zoek naar een doelpunt. Hubert had alle moeite van de wereld om de knal vanuit de tweede lijn in corner te duwen.

Vijf minuten voor de rust verdedigde de defensie van Oostende opnieuw erg matig. De vinnige Bocat trok de zestien in en werd foutief tegen de mat gewerkt. Topschutter Gianni Bruno mocht vanop de stip zijn zestiende van het seizoen binnentrappen. Een koud kunstje voor de Italiaanse Belg: 2-0! STVV zelf kwam goed weg in de slotseconden van de eerste helft. Bocat maakte een fout, het had zomaar zijn tweede geel kunnen zijn.

Twee wissels in beide kampen brachten weinig verandering in het spelbeeld. STVV voetbalde frivoler. Oostende moest het te vaak afleggen in de duels en combinaties, zonder dat Hubert zwaar onder vuur werd genomen weliswaar. Tot Rocco Reitz plots een schitterende één-twee met Hara op poten zette. De jonge Duitser werkte simpel af: 3-0.

KVO was nu helemaal niet meer in staat om nog een vuist te maken op Stayen. Hier en daar een wanhoopspoging, maar meer kregen de West-Vlamingen niet klaar. STVV daarentegen voetbalde onder schroom. Koita en Bruno hadden zin in een doelpuntenfestival. De hongerige Koita kreeg kansjes maar was net iets te onbesuisd in de afwerking. Hara kwam ook opzetten, hij kwam een teen tekort na inbrengen van landgenoot Hashioka.

Laatstgenoemde speelde een ijzersterke tweede helft en bediende Bruno voor zijn tweede van de avond: een poepsimpele 4-0. Bruno prijkt nu samen met Mbonabucya en Suzuki op kop in de Truiense topschutterslijst op het hoogste niveau, met 17 goals. Tegen Cercle en Antwerp krijgt hij de kans om dat record te verbreken.

Invaller Olivier Dumont duwde het mes nog dieper in de wonde bij Oostende. Hij werd maker van de 5-0. Hara miste in de blessuretijd zelfs de tenniscijfers.

Oostende moet nu 6 op 6 halen in het tweeluik OHL-AA Gent. Dan nog mag Eupen geen punten meer halen. Kortom, KVO staat met meer dan anderhalf been in tweede klasse. Niemand die nog gelooft dat de redding voor deze ploeg nog kan.

STVV: Schmidt – Smets, Teixeira, Bauer – Hashioka, Boya, Reitz, Bocat – Okazaki, Hayashi, Bruno.

KV OOSTENDE: Hubert, Tanghe, Rodin, Capon, D’Haese, Dewaele, McGeehan, Ndicka Matam, Sakamoto, Bätzner, Hornby.

Vervangingen: 46’ Bocat door Koita, 46’ Hayashi door Hara, 46’ Dewaele door Durdov, 46’ D’Haese door D’Arpino, 64’ Capon door Medley, 71’ Ndicka door Atange, 81’ Reitz door Dumont, 87’ Hashioka door Janssens.

Doelpunten: 11’ Teixeira 1-0, 43’ Bruno (strafschop) 2-0, 62’ Reitz 3-0, 78’ Bruno 4-0, 88’ Dumont 5-0.

Gele kaarten: Bocat (fout), Rodin (fout).

Scheidsrechter: Wesli De Cremer.

Toeschouwers: 3.576. (gus)