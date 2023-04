Michy Batshuayi hervat de trainingen bij Fenerbahçe, Adnan Januzaj speelt gelijk met Basaksehir

De 29-jarige aanvaller werd op 16 maart in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla met een brancard van het veld gedragen. De club vreesde voor een lange onbeschikbaarheid, maar uiteindelijk kon hij drie weken later de trainingen alweer hervatten.

Batshuayi is op uitleenbasis van Chelsea actief in de Turkse hoofdstad. Hij kent er een meer dan degelijk seizoen en trof tot dusver vijftien keer raak in 25 officiële wedstrijden. Fenerbahçe staat momenteel tweede in de Turkse Süper Lig, met een achterstand van negen punten op koploper en grote rivaal Galatasaray, de club van Dries Mertens.

Basaksehir en Januzaj puren punt uit verplaatsing naar Sivasspor

Basaksehir heeft zondagnamiddag tijdens de 28e speelronde in de Super Lig een punt gesprokkeld op het veld van Sivasspor: 1-1. De bezoekers, met basisspeler Adnan Januzaj, stonden na de eerste helft op achterstand door een eigen doelpunt van Leonardo Duarte (37.), maar toonden in de tweede helft veerkracht via Patryk Szysz (61.). Januzaj werd na ruim 70 minuten vervangen bij de grootstedelingen.

In het klassement van de Turkse hoogste voetbalafdeling is Basaksehir vijfde met 45 punten.