Bree

Jarenlang was het een vaste waarde in Opitter, maar na drie generaties trekken Raf Vliegen en Anita Schoolmeesters de deuren van café Kapelhof en Anita’s Voedingswinkel definitief achter zich dicht. Daarmee verdwijnt een stukje geschiedenis in het Breese dorp. “De halve familie Clijsters speelde hier cafévoetbal.”