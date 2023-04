KRC Genk onderuit op Standard: ref Laforge gebeten hond voor competitieleider

Wouter Vrancken moest twee noodgedwongen wissels doorvoeren in zijn basiself. Muñoz was nog niet hersteld van zijn kuitblessure en werd op rechtsachter vervangen door Preciado. Ook Samatta moest ziek afhaken, waardoor winteraankoop en sneltrein Yira Sor zijn eerste basisplaats kreeg sinds midden januari. Bij Standard geen verrassingen: Deila koos al voor de vijfde wedstrijd op rij voor dezelfde elf namen met Balikwisha, Zinckernagel en Ohio als offensieve drietand.

Intens begin

Beducht voor een vliegende start van de thuisploeg koos Genk in een intens wedstrijdbegin meteen voor het offensief. Een eerste heet standje voor het Luikse doel met Trésor werd onschadelijk gemaakt door Bodart, die een dikke minuut later opnieuw aan de bak moest om Dussenne te redden van een owngoal. Geruggesteund door het thuispubliek knokte Standard zich wel snel in de wedstrijd. Zinckernagel trapte een eerste kans over en zag even later een tweede doelpoging op vrije trap gered worden door Vandevoordt. Aan de overkant toonde Bodart zich opnieuw bij de pinken op een snelle uitbraak van Paintsil.

Genks protest na 1-0

In het derde kwartier leek de wedstrijd eerst wat te verwateren om dan toch in volle hevigheid los te barsten. Nadat Cuesta met een blessure het veld moest verlaten, zette de thuisploeg een vlotte aanval op door het centrum. Vandevoordt had eerst nog een goede redding in huis op een gekruist schot van Ohio, maar op de rebound van Zinckernagel was de Genkse goalie kansloos: 1-0. Een doelpunt dat op stevig protest stuitte bij de bezoekers omdat Laforge even voordien toen het spel stillag geen oog had voor Sadick die klaar stond om Cuesta te komen vervangen. T2 Van Dessel betaalde de rekening en werd met rood de tribune ingestuurd.

Genk was van slag en incasseerde vijf minuten later al een tweede tegentreffer. Preciado tikte Zinckernagel aan in de zestien, Laforge zag er een (lichte) strafschop in. Een klus voor de Deense topschutter van de Rouches, die zijn tweede van de avond koel voorbij Vandevoordt schoof: 2-0. Genk trok zo de rust in met een dubbele achterstand. Tot grote frustratie van Wouter Vrancken die tijdens de pauze verhaal ging halen in de kleedkamer van de scheidsrechters.

Ijzersterke Bodart houdt stand

De Limburgse leider gaf zich niet gewonnen en trok in de tweede helft alle registers open op zoek naar de aansluitingstreffer. Paintsil was er een paar keer dichtbij, maar botste telkens op een uitstekend keepende Bodart. De Luikse doelman mocht wel van geluk spreken toen hij Ait El Hadj onderuit schoffelde in de zestien, maar de bal niet op de stip ging door voorafgaand buitenspel van de invaller.

Een kwartier voor tijd was het nogmaals Bodart die de Luikse meubelen moest redden op een knal van Heynen. Op daaropvolgende pogingen van Paintsil en El Hadj stond Bokadi dan weer in de weg. Langs de zijlijn leek Wouter Vrancken stilaan moedeloos te worden: een gevolg van de regen aan gemiste kansen én de zwakke wedstrijdleiding van Laforge. Nadat Bodart in de blessuretijd ook nog een vrije schop van Trésor uit de winkelhaak ranselde en Fossey de rebound van Heynen vervolgens ook nog eens weghaalde voor de lijn, werd het duidelijk dat een doelpunt Genk niet gegund was.

De competitieleider trekt zo richting de play-offs met slechts één overwinning in zijn laatste vijf wedstrijden en ziet achtervolgers Union en Antwerp steeds dichter naderen. Standard is door de zege zo goed als zeker van deelname aan de Europe Play-offs.

Standard: Bodart - Dussenne, Bokadi, Laifis (81’ Noubi) - Fossey, Cimirot, Alzate (80’ Perica), Dønnum - Balikwisha (65’ Melegoni), Zinckernagel (52’ Davida) - Ohio (65’ Canak).

KRC Genk: Vandevoordt - Preciado, Cuesta (35’ Sadick) , McKenzie, Arteaga - Hrosovsky (88’ Ouattara), Heynen - Paintsil, El Khannouss (62’ Castro), Tresor - Sor (46’ Aït El Hadj).

Doelpunten: 33’ Zinckernagel 1-0, 39’ Zinckernagel (strafschop)

Gele kaarten: 36’ Preciado, 71’ Heynen, 87’ Dussenne, 89’ Arteaga, 90+2’ Bokadi

Rode kaarten: 35’ Van Dessel (T2 Genk, protest)

Scheidsrechter: Laforge

Toeschouwers: 24.595