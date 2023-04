John Degenkolb dient geen klacht in tegen Philipsen en Van der Poel na valpartij: “Maar ik had wel de benen om op het podium te staan”

Gigantische ontgoocheling bij John Degenkolb. De Duitser veteraan van DSM koerste als in zijn beste dagen, maar werd uit koers geslagen nadat een manoeuvre van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel hem ten val bracht op Carrefour de L’Arbre. Klacht diende hij niet in: “Uiteindelijk was dit een race-incident.”

Op de piste gooide Degenkolb zich hevig snikkend in het gras. Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel kwamen even een hand op zijn rug leggen, maar hij was te ontgoocheld om dat op te merken.

Ook in vragen aan de teambus had Degenkolb aanvankelijk geen zin: “Pff, wat kan ik zeggen? Ik ga me nu eerst even douchen.” De oudw-winnaar van Roubaix maakt er punt van om zich na de koers steeds in de iconische, betonnen douches te wassen. Al helemaal sinds zijn naambordje er hangt na zijn overwinning in 2015. “Ik kies altijd in mijn eigen douche, ja.”, zo gaf hij aan.

© BELGA

Het water van Roubaix had de grootste ontgoocheling weg gespoeld en in gezelschap van zijn zoontje wilde Degenkolb toch nog een paar vragen beantwoorden. “Mijn valpartij? Er was gewoon geen plaats meer . De twee Alpecin-renners gingen naar rechts en ik belandde in het gras.”

DSM diende na afloop geen klacht in en Degenkolb wilde de Alpecin-renners ook niet van kwaad opzet betichten: “Ik denk – in the end – dat het gewoon een race-incident is.”

Positief is dat de Noord-Franse kasseien alweer het beste in Degenkolb naar boven brachten: “Dit is mijn favoriete race. Maar ik denk dat ik vandaag goed genoeg was om op het podium te staan. Uiteraard is de uitkomst dan een grote ontgoocheling.”