LIGUE 1. AS Monaco en scorende Matazo geven dubbele voorsprong uit handen bij Nantes, Brecht Dejaegere loopt blessure op

AS Monaco heeft zondag op de 30e speeldag in de Ligue 1 een quasi zekere zege laten glippen op het veld van FC Nantes. De thuisploeg keerde na rust nog terug van een dubbele achterstand: 2-2.

Axel Disasi (21.) en Eliot Matazo (30.) zetten de Monegasken op rozen, maar Mostafa Mohamed (65.) en Ludovic Blas (78.) verpersoonlijkten de remonte van de gastheer in de tweede helft. Vijf minuten voor tijd werd de winning goal van Mohamed zelfs nog afgekeurd. Matazo maalde 90 minuten lang kilometers op het bezoekende middenveld.

Door de pijnlijke puntendeling laten de troepen van Philippe Clement het voorlopig na om gedeeld derde te worden naast Olympique Marseille. Ze blijven vierde in de tussenstand van de Franse hoogste voetbalafdeling met 58 punten.

Toulouse en Clermont boeken zege, Reims staat gelijkspel toe

Op de 30e speeldag van de Ligue 1 hebben Toulouse en Clermont zondagnamiddag drie punten gepakt, terwijl Reims tegelijkertijd vrede moest nemen met een gelijkspel.

Reims hield ternauwernood een punt thuis tegen Brest (1-1). Het elftal van Will Still keek aan het rustsignaal tegen een achterstand aan door een vroege tegengoal van Pierre Lees-Melou (6.) en leek die opdoffer niet meer te boven komen. Folarin Bolagun (90.) vermeed de nederlaag op de valreep met een omgezette penalty in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Thibault De Smet en Thomas Foket dweilden respectievelijk 81 en 76 minuten de Reims-flanken af. Maxime Busi kwam Foket aflossen.

Toulouse haalde het met 1-2 van Montpellier. De bezoekers zagen aanvoerder Brecht Dejaegere na amper 9 minuten uitvallen met een blessure. Thijs Dallinga (31.), de vervanger van Dejaegere, trof net voorbij het halfuur raak. Fares Chaibi (85.) tekende voor de verlossing, de aansluitingstreffer van Elye Wahi (88.) viel te laat.

Clermont triomfeerde met 0-2 op bezoek bij Troyes. De uitploeg had zijn schaapjes na 45 minuten al op het droge via Muhammed Cham (27.) en Johan Gastien (30.) en trok de overwinning na de onderbreking zonder kleerscheuren over de streep. Maximiliano Caufriez speelde de volledige wedstrijd mee in het winnende kamp.

In de rangschikking van de Franse eerste klasse blijft Reims achtste met 47 punten. Clermont en Toulouse volgen op de elfde en twaalfde stek met 40 en 38 stuks.