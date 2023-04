Arsenal geeft voorsprong van twee doelpunten nog weg tegen Liverpool en verliest twee kostbare punten

Arsenal heeft zondagavond duur puntenverlies geleden in zijn zoektocht naar een eerste landstitel sinds 2003. De Gunners zagen Liverpool vanuit geslagen positie rechtkrabbelen op de 30e speeldag van de Premier League: 2-2.

Gabriel Martinelli (8.) en Gabriel Jesus (28.) legden Anfield het zwijgen op met twee bezoekende treffers, Mohamed Salah (42.) forceerde op slag van rust de aansluitingstreffer. In de tweede helft kregen de Reds een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Salah miste een penalty in de 52e minuut. De 2-2 viel uiteindelijk alsnog via de ingevallen Roberto Firmino (87.). Leandro Trossard betrad zo’n 10 minuten voor tijd het speelveld voor Jesus.

De Londenaren toppen nog steeds het klassement van de Engelse hoogste voetbalafdeling met 73 punten, met 6 punten voorsprong op het Manchester City van Kevin De Bruyne, dat wel een wedstrijd minder op de teller heeft. Liverpool volgt pas op de achtste positie met 44 eenheden en dreigt stilaan een kruis te moeten maken over Europees voetbal in de volgende jaargang.

Bekijk hieronder de goals en Salahs penaltymisser:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen