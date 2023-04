Negen overwinningen, twee Monumenten: waar komt de steile opgang van Alpecin-Deceuninck zo plots vandaan?

En daar sta je dan op de ‘Velodrome André Petrieux’ met twee renners - Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen - op de hoogste tredes van het podium van Parijs-Roubaix! Alpecin-Deceuninck, Elegant voor de gelegenheid, imponeerde in Roubaix zoals het sinds Milaan-Sanremo in bijna elke wedstrijd imponeert. Negen overwinningen waarbij twee Monumenten, twee semiklassiekers en vier ritzeges in wedstrijden behorend tot de World Tour. Teammanager Philip Roodhooft keek om zich heen en zag dat het goed was.