Geen enkele renner in de top 20: Soudal – Quick-Step kan ook in Parijs-Roubaix Vlaams voorjaar niet redden: “We gaan goed moeten zoeken naar een antwoord op het verhoogde niveau”

Het Vlaamse voorjaar is voorbij en Soudal - Quick-Step blijft achter met (bijna) lege handen. In Roubaix had de ploeg geen enkele renner bij de top twintig. Pech had daar veel mee te maken, maar dat kan niet maskeren dat het de voorbije weken onder de maat was. “Net niet goed genoeg? Dat is een understatement.”