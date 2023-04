Zo beleefde moeder Corinne Poulidor de triomf van zoon Mathieu van der Poel: “In het Bos van Wallers durfde ik niet eens te kijken, die passage gaf me te veel stress”

“Het was daar niet echt genieten. Ik was echt veel te gestrest. Ik wendde mijn hoofd weg van de stenen. Ik ga wel op paasmaandag nog eens op tv naar Parijs-Roubaix kijken. Dan kan ik dat wel in alle rust. Deze overwinning geeft me anders wel heel veel emoties. Mathieu verbaast me nog altijd. Ik ga niet beweren dat winst voor Mathieu in Parijs-Roubaix onmogelijk was, maar het was wel een droom die hij had. Elke keer dat hij startte. En nu is het al bij de derde keer raak”, besloot de vrouw van Adrie van der Poel. (hc)