VIDEO. Dolle vreugde bij Alpecin-Elegant na Parijs-Roubaix: Jasper Philipsen valt vriendin Melanie en winnaar Mathieu van der Poel in de armen

Mathieu van der Poel won Parijs-Roubaix, maar vlak achter hem bleek Jasper Philipsen dé revelatie van de dag. De Vlam van Ham reed een dijk van een koers, klopte Wout van Aert in de sprint om plaats twee en maakte er zo een één-tweetje van voor Alpecin-Elegant. Hij viel Mathieu van der Poel - de winnaar moest er meteen na de aankomst zelf even bij gaan zitten - en zijn vriendin Melanie nadien in de armen. Dat leverde geweldige beelden op.

“Er gaat van alles door me heen. Hiervan hadden we nooit durven dromen, het zal me heel lang bijblijven. We mogen fier zijn op onszelf”, vertelde Philipsen in een interview met Sporza. “Alles moet in de juiste plooi vallen, maar vandaag was het aan ons. Of ik deze koers ooit kan winnen? Ik heb natuurlijk nog wat jaren te gaan, maar ik denk dat ik nu vooral wil genieten van deze prestatie. Het zal me toch bijblijven, om zo over de meet te komen. Ik kan Mathieu zien juichen en daarna zelf sprinten voor het podium. Het is iets unieks.”

“Mathieu en ik komen heel goed overeen, ik ben ook blij om iets voor hem terug te doen in zijn wedstrijden. Ik voelde me enorm goed en kon zo goed als alles counteren, dus ik ben blij dat ik op die manier mijn rol kon spelen”, vertelde Philipsen, die het zelf ook nog afmaakte in de sprint om plaats twee. “Wout had veel gegeven om terug te komen en ik zat relatief fris in het wiel, dus ik wist dat ik een goede kans had. Maar na 260 kilometer is geen enkele sprint nog gemakkelijk. Ik plaats deze prestatie heel hoog, zeker de manier waarop we het met de ploeg hebben gedaan.”