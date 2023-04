Jasper Philipsen dokkert naar eerste podium in Monument: “Op een dag hoop ik terug te komen om zelf te winnen”

Wat een beeld: terwijl Mathieu van der Poel in Roubaix zijn tweede Monument van het jaar op zak stak, juichte ploeggenoot Jasper Philipsen in de achtergrond lustig mee. Een pisteronde verder had Philipsen in de sprint geen kind aan Wout van Aert. Het resultaat: de eerste één-twee sinds 2001.

Paaszondag denderde de Alpecin-Elegant Express zonder omkijken door het noorden van Frankrijk. Na een tumultueuze doortocht door het Bos van Wallers nam de ploeg rond Mathieu van der Poel de regie van de Helleklassieker stevig in handen. En of het vooruitging: dankzij een lichte rugwind werd de recordeditie van vorig jaar (bijna 45,8 km/u) netjes van de tabellen gefietst: 46,8 km/u. De deur? Die stond vanachter intussen wagenwijd open. Jasper Philipsen was eveneens aan boord en… bleef aan boord. Tot op de velodroom. Het is te zeggen: machinist Mathieu van der Poel dieselde alleen driekwart minuut voorop, maar de Vlam van Ham wist wel als enige zijn wagonnetje aan te haken bij een ontketende Wout van Aert. Met een fabuleuze tweede plaats als eindresultaat. Of pikte het bij de winnaar in Philipsen toch een beetje om niet op de allerhoogste trede te staan?

Philipsen: “Totaal niet. Het was duidelijk dat Wout en Mathieu vooraan de twee sterksten waren. Zij hadden de beste benen op de cruciale punten. Het was bijna onmogelijk om hen te volgen, ook al had ik zelf ook goede benen. Deze situatie met Mathieu als winnaar en ik als tweede: dat voelt bijna aan als te mooi om waar te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we ons deze dag nog lang zullen heugen. Uiteraard hoop ik op een dag terug te komen om dit Monument zelf te winnen. Deze klassieker moet binnen mijn mogelijkheden liggen. De Ronde van Vlaanderen is andere koek. Kijk, ik ben tevreden met de stappen die ik zet in het klassieke werk. Dat is een goed teken. Hopelijk kan ik nog één extra stap zetten en zo ooit meedoen met de allerbesten.”

Sjoerd Bax noemde zijn ploeggenoot Pogacar vorige week na de Ronde van Vlaanderen een alien. Hoe zou jij Mathieu bestempelen?

“(Lacht) Alleszins niet als een alien. Mathieu is gewoon een supersterke renner. Samen met Pogacar en Van Aert behoort hij tot de absolute top drie in het eendagswerk. Je merkt dat als zij versnellen, dat ze nog iets extra’s in petto hebben.”

Hachelijk moment nummer één, Jasper. Op 28 kilometer van de fiets wisselde je van fiets. Wat was er mis je originele exemplaar?

“Ik merkte dat mijn ketting almaar meer begon te haperen. Dus wou ik geen risico nemen. Gelukkig was het net even wapenstilstand vooraan waardoor het een goed moment was om de fietswissel uit te voeren. Ik moest totaal geen krachten aanspreken om weer vooraan aan te sluiten.”

Hachelijk moment nummer twee. Op Carrefour de l’Arbre kwam John Degenkolb in de tang te zitten tussen Mathieu en jou waarna hij ten val kwam. Hoe heb jij dat moment beleefd?

“Goh, alles ging zo snel. Ik weet alleen dat ik vooraan reed en op een bepaald moment besloot om de graskant op te zoeken, op zoek naar een beter berijdbaar pad. Net op dat moment wilde John echter passeren en daarbij kwam hij ten val. Dat zie je liever niet gebeuren. Ik ben me achteraf op de velodroom bij hem gaan excuseren, maar ik denk niet dat ik of Mathieu iets fout hebben gedaan. Dit zijn zo van die dingen die soms gebeuren in koers.”

Jullie winnen met de ploeg vier vette voor voorjaarskoersen. Niet het alom gevreesde Jumbo-Visma maar Alpecin-Deceuninck is momenteel de ploeg van het voorjaar?

“Dat zou ik niet durven zeggen. We wonnen wel twee Monumenten en met dit één-tweetje presteren we het ultieme. Beter kan haast niet, zou ik zo denken.”

Jullie nieuwe aanpak slaat overduidelijk aan. Jullie werken doelgericht naar een mikpunt toe en slaan dan telkens ongenadig hard toe.

“(Knikt) Ik kan niet ontkennen dat ik me nog fris voel. Parijs-Roubaix was nog maar mijn vijftiende wedstrijd van dit seizoen. We hebben een goed hoogtekamp in Denia achter de rug en hebben er doelbewust voor gekozen om echt kieskeurig te zijn. Zo reed ik bewust geen Ronde van Vlaanderen of E3 Saxo Classic. Maar dan moet je nog maar afwachten of je op dag dat je het moet doen over je allerbeste benen beschikt. Vandaag viel gelukkig alles in zijn plooi voor ons, daar waar Wout lek reed en Degenkolb vooraan letterlijk wegviel. Zo zie je maar, in Parijs-Roubaix rijdt de factor geluk altijd mee. En het geluk stond duidelijk aan onze zijde.”

UITSLAG Limburgers: 2. Jasper Philipsen op 46”, 70. Gerben Thijssen 11’58”, 112. Jordi Meeus 20’15”, 118. Milan Fretin 21’39”, 119. Jens Reynders z.t.