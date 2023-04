Lommel SK neemt wraak op Virton met late (own)goal

Het venijn zat ‘m in de staart. Drie minuten voor het einde verschalkte Jonas Vinck (ex-Lommel) zijn eigen Luxemburgse werkgever: 0-1. Groen-wit blijft door de zege tegen rode lantaarn Virton leider in de Relegation Play-offs met 42 punten.

Lommel SK was uit op eerherstel na de pijnlijke 1-2-thuisnederlaag tegen de rode lantaarn. Hoofdtrainer Steve Bould voerde in totaal drie wijzingen door na de totale miskleun. Metinho viel naast de selectie, Henkens nam de plek van de Troyes-huurling in. De geblesseerde Amankwah (knie) werd centraal achterin vervangen door Lemoine. Thordarson verving op de linkerflank Fatah. Bij Virton hield José Jeunechamps vast aan zijn winnende elf. Kapitein Glenn Neven werkte zijn 300ste wedstrijd in Lommelse loondienst af.

Afgekeurd doelpunt Cauê

Na de openingsfase zagen de twee (!) bezoekende supporters al snel in dat het een fysieke strijd zou worden. Groen-wit zat na een handvol minuten op rozen, maar het doelpunt van Cauê werd door scheidsrechter Willems afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van een ploegmaat. Op het kwartier schakelde Lommel SK een versnelling hoger via de linkerflank, uiteindelijk was het Henkens die met een volley Sadin tot een fraaie parade dwong. Daarna zat het spel lange tijd muurvast. Mabella dwong De Busser tot een redding. In een vrij kansarme eerste helft knalde De Grand vanaf de rand van het strafschopgebied een vrije trap op Sadin. Net als vorig weekend stond aan de pauze opnieuw een brilscore op het scorebord.

Pineut Vinck, matchwinnaar De Busser

Virton-trainer Jeunechamps voerde tijdens de pauze een wijzing door: Anne - die in Lommel nog scoorde - kwam in de plaats van Kagé. De onzichtbare Martinez trapte vervolgens van buiten het strafschopgebied naast de keet van Sadin. Daarna volgden rond het uur twee hete standjes. Eerst verkwanselde Mboyo een opgelegde kans van dichtbij en aan de overkant mikte Vansca van binnen het strafschopgebied in het zijnet. De Hongaarse jeugdinternational bleef de gevaarlijkste bezoeker, maar Sadin hield zijn netten proper. In het slotkwartier was het alarmfase rood bij de Luxemburgers. Bould zette in de slotfase nog alles op alles met de inbreng van het Scandinavische duo Talvitie en Fatah, maar tevergeefs. Drie minuten voor het einde haalde Neven vanop de rechterkant uit, Sadin redde en in de rebound duwde ex-Lommelaar Vinck het leer ongelukkig in eigen doel: 0-1. Een attente De Busser redde in de extra tijd met een voetveeg nog een poging van pechvogel Mboyo.