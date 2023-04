Patrick Lefevere kent opnieuw baaldag met Soudal-Quick Step: “Ik kan hier moeilijk staan juichen, hopelijk komt het beste nog”

De Hel van het Noorden was zondag ook de hel voor ploegbaas Patrick Lefevere en zijn troepen van Soudal-Quick Step. De blauwhemden bleven in Parijs-Roubaix niet gespaard van pech en speelden nooit mee om de overwinning. “Ik hoop dat het beste nog komt”, stelt Lefevere: op naar meer succes in de Waalse klassiekers?

De pech begon al op de eerste kasseistroken voor de mannen van Soudal-Quick Step. “Kasper Asgreen z’n ketting was eraf gevallen door die er weer op te proberen leggen, waardoor zijn versnellingsapparaat een duwtje had gekregen. Daarna reden hij en Florian Sénéchal lek. Die laatste wachtte dan, waarna ze kilometers achtervolgd hebben. Bert Van Lerberghe kan vervolgens die renners van Ineos Grenadiers niet ontwijken wanneer ze vallen. Merlier en Lampaert zaten even te ver in het Bos van Wallers, en dan viel er weer eentje van Bahrain Victorious die de hele groep meenam. Dan weet je dat het over en uit is”, schetste Lefevere de situatie.

“Dat er geen samenwerking kwam? Ja, maar dat komt wanneer ze de benen niet hebben. Daar moeten we niet flauw over doen”, stelde de ploegbaas van Soudal-Quick Step. “Als er twaalf renners vooraan zitten en we niemand meehebben, weet je dat je in de verkeerde groep zit. Ik kan hier moeilijk staan juichen, dit is een teleurstelling. Misschien nog meer voor die jongens die gevallen zijn en nu denken dat ze hun kansen niet konden verdedigen.”

“Het Vlaamse luik van het voorjaar is niet goed geweest”, concludeert ook Lefevere. “Anderzijds kijken jullie daarnaar met een zeer Vlaamse bril. We zijn al twintig keer eerste en twintig keer tweede geworden, je kan het niet kiezen. In de Ronde van het Baskenland deden we het deze week fantastisch. Ik hoop dat het beste nog komt.”