Bekende musical stilgelegd omdat vrouw niet wil stoppen met meezingen, relletjes in publiek wanneer politie luidruchtige toeschouwers verwijdert

Een musicalvoorstelling in het Engelse Manchester is vrijdag volledig uit de hand gelopen, omdat verschillende mensen in het publiek luidkeels meezongen met de acteurs, en daarmee weigerden te stoppen. De politie werd ter plaatse geroepen, waarna het kwam tot vechtpartijen in het publiek.

De voorstelling van de musical ‘The bodyguard’ in het Palace Theatre in Manchester werd vrijdagavond een eerste keer stilgelegd in de eerste akte, omdat verschillende mensen luidkeels meezongen. Het personeel van het theater moest op dat moment al verschillende mensen buiten sleuren.

Tien minuten voor het einde van de voorstelling werd de voorstelling opnieuw stilgelegd, nadat nogmaals verschillende mensen luidkeels meezongen tijdens een solo van hoofdrolspeelster en voormalig ‘Pussycat dolls’-zangeres Melody Thornton. Op dat moment was de politie al ter plaatse, die opnieuw verschillende mensen verwijderden uit het theater. Daarbij kwam het ook tot verschillende “vechtpartijen” en “minirelletjes”, aldus de Manchester Evening News.

“Ongelooflijk respectloos”

Veel aanwezigen lieten na afloop hun verontwaardiging over het gedrag van de luidruchtige toeschouwers blijken. “Ik zag de laatste tijd veel nieuwsberichten over het slechte gedrag van toeschouwers in het theater, en vroeg me of die niet een beetje overdreven waren”, schreef bijvoorbeeld iemand. “Maar wat ik vandaag gezien heb, was ongelooflijk respectloos tegenover de acteurs. Het was afgrijselijk, nog nooit zoiets gezien.”

Al hebben sommige mensen zowaar begrip voor mensen die willen meezingen tijdens musicals. “De show stilgelegd, mensen buitengezet, en gevochten in het publiek”, klinkt het bij iemand. “En dat allemaal omdat je niet mag meezingen!!!! Absolute waanzin.”