REACTIES. Yves Lampaert: “Na twee stroken zaten we nog met twee renners in koers”, Sep Vanmarcke: “Mijn ketting viel er twee keer af in het Bos”

Yves Lampaert (24ste): “Na twee stroken nog met twee renners in koers”

Iedereen zat te koersen voor de plaats die er nog was. De beste zitten vooraan, dat weet je. We waren twee stroken ver toen Ballerini en Van Lerberghe vielen, Asgreen heeft daar een fietsbreuk, Sénéchal rijdt lek en Declercq heeft problemen met zijn ketting. Enkel ik en Tim Merlier bleven nog over. Op een van de volgende stroken stond ik zelf voor- en achteraan lek. Het is een moeilijk jaar voor ons. Je verwacht er meer van. Ik ben misschien twintigste of iets daarrond, dat is minstens tien plaatsen te ver.

Greg Van Avermaet (37ste): “Mijn toekomst? Dat beslis ik pas binnen een paar weken”

37ste werd gewezen winnaar Greg Van Avermaet in deze Parijs-Roubaix. 37ste, maar bovenal reed hij geen seconde prominent in beeld. “Het was de hele koers achtervolgen”, aldus GVA. “Met de echte top kon ik niet mee. Dat moet ik eerlijk concluderen.” Van Avermaet verloor dit voorjaar de voeling met de echte top. Na de Amstel Gold Race neemt hij een pauze en beslist hij over zijn toekomst. “Ik ga niet meteen na de Amstel al iets beslissen”, zegt Van Avermaet. “Ik ga eerst een paar weken goed nadenken, met veel mensen spreken en dan iets beslissen. Ik rijd ook niet rond met het idee dat elke koers hier mijn laatste kan of zal zijn. Zo zit ik niet in elkaar.”

Sep Vanmarcke (16de): “Reed niet één, maar twee keer kettingproblemen in het Bos”

Een zestiende plek, dat was de eindconclusie voor Sep Vanmarcke. Onze landgenoot begon als schaduwfavoriet aan deze Parijs-Roubaix nadat hij de laatste weken zijn beste vorm had teruggevonden. “Op Haveluy rijden ze redelijk onverwacht plots weg”, analyseert Vanmarcke. “Ik zat toen ongeveer in vijftiende positie, maar ik kon dat gat niet dichtrijden. Ik wist dat er in het Bos van Wallers een tweede kans zou komen, maar dan vielen ze voor mij waarna mijn ketting eraf ging. En honderd meter verder gebeurde het nog eens. Dan moest ik de hele tijd achtervolgen. Eerst op het peloton en dan op de leiders, maar als je weet dat er zo’n groep twee minuten vooruit ligt, dan kom je niet meer terug. In Parijs-Roubaix moet nu eenmaal alles meezitten.”