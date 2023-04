“Voorlopig blijft de Hel vervloekt voor mij”: Wout van Aert lacht groen na enorme pech en derde plaats in Parijs-Roubaix

Het mocht zondag niet zijn voor Wout van Aert. De topfavoriet bleek enorm sterk te zijn in Parijs-Roubaix, maar kreeg op Carrefour de l’Arbre - de cruciale kasseistrook op zo’n 15 kilometer van het einde - af te rekenen met een lekke band. Alle kansen op een eerste zege in de Helleklassieker waren zo gaan vliegen. “Zuur”, luidde de conclusie van de Kempenaar.

“De meest rotte lekke band in mijn carrière? Ik heb er in deze wedstrijd al meerdere gehad, maar nog nooit op zo’n moment, natuurlijk. Dan is dat wel zuur”, vertelde Van Aert met een groen lachje bij Sporza. “Voorlopig blijft de Hel vervloekt voor mij. Je weet dan eigenlijk meteen dat het voorbij is, ik denk dat ik 20 of 25 seconden verlies met die wissel. Op een Mathieu van der Poel in topvorm kan je dat niet meer goedmaken.”

Van Aert reed Parijs-Roubaix met last aan de ribben. “Ik heb de pijn kunnen verbijten en tijdens de koers had ik er gelukkig niet te veel last van, nu begint het wel pijn te doen. Maar ik was goed. Ik ben blij dat ik mijn voorjaar met een mooie prestatie kan afronden. Ik ben trots op wat ik bereikt heb, ik heb een mooie race neergezet. De grote overwinning is dit voorjaar uitgebleven, maar het leven bestaat niet alleen uit overwinningen. Ik probeerde keer op keer te laten zien wat ik in mijn mars heb en hopelijk hebben de fans daarvan kunnen genieten.”