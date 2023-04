Mathieu van der Poel glundert na zege in Parijs-Roubaix: “De pech van Van Aert? Je hebt goede benen én geluk nodig om hier te winnen”

Hij heeft het opnieuw klaargespeeld. Na Milaan-Sanremo eerder dit voorjaar heeft Mathieu van der Poel alweer een Monument op zijn palmares bijgeschreven. De Nederlander kwam alleen te zitten nadat Wout van Aert een lekke band kreeg en kwam solo over de eindstreep. “Een geweldig gevoel dat moeilijk te beschrijven is”, vertelde Van der Poel in het flashinterview.

“Het is ongelooflijk hoe we vandaag als team reden. Met Jasper Philipsen die ook nog tweede wordt, het kan niet beter. Dit moeten we echt vieren vanavond, want zoiets zal ons misschien nooit meer overkomen. Dat mogen we echt niet normaal vinden. Dit was een van mijn beste dagen op de fiets, ik voelde me heel sterk en probeerde al vroeg een paar keer aan te vallen. Het was moeilijk om iedereen dan te lossen.”

Uiteindelijk kwam Van der Poel toch alleen te zitten op Carrefour de l’Arbre. “Eerst crashte John Degenkolb en moest ik het gat dichten met Wout van Aert, ik denk dat hij daarna lek reed. Eerst had ik het niet door, maar toen ik hem voorbijging, ging hij niet zo snel. Ik wist dat hij een probleem had, maar niet dat het een lekke band was. Jammer, want anders gaan we misschien met ons tweeën naar de finish. Toen zat ik alleen. Ik heb dan zo hard als ik kon naar de finish gereden. Maar dat hoort ook bij deze wedstrijd, je hebt goede benen én geluk nodig. Vandaag had ik beide.”

“Alleen op de Velodroom binnenkomen is een geweldig gevoel dat moeilijk te beschrijven is”, vertelde de Nederlander nog. “Ik denk dat dit mijn beste klassieke seizoen ooit is. Dit was mijn laatste wedstrijd van het voorjaar en om zo te eindigen, is een droom. Vandaag hou ik van Parijs-Roubaix, maar het is zo’n zware wedstrijd.”