Mathieu van der Poel wint hectische Parijs-Roubaix nadat Wout van Aert pech kent op slechtst mogelijke moment

Mathieu van der Poel is dé dubbel gekroonde koning van het Vlaamse voorjaar. Na zijn raid op Sanremo pakte de 28-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck nu met een solo van dik 15 km uit: van de Carrefour de l’Arbre naar de Vélodrome. Al was het zonde dat Wout van Aert net op dat moment lek reed op die rotte stukken porfier. Na twee keer de Ronde van Vlaanderen 2020 en 2022 en Milaan-Sanremo 2023 is Parijs-Roubaix al het vierde monument dat Van der Poel in vier jaargangen binnen heeft. Op het podium werd hij geflankeerd door Jasper Philipsen en Wout van Aert.

Hoe kwam de zege tot stand?

De oudste zoon van Adrie was de man waarrond het in de 120ste editie van de Helleklassieker draaide. De uiteindelijke strijd om de kassei werd in amper 1.200 meter Carrefour de l’Arbre beslist: Philipsen reed aan de leiding terwijl Van der Poel ineens tussen zijn ploegmaat-sprinter en Degenkolb door een piepklein gaatje wou. De Duitse ex-winnaar knalde tegen de grond. Van het geharrewar maakte Van Aert gebruik om vierhonderd meter verder een splijtende aanval te plaatsen. Van der Poel kwam uit de achtergrond en snelde zijn eeuwige rivaal voorbij, die onmiddellijk doorhad dat hij achteraan lek stond.

Nog gaf Wout van Aert zich niet gewonnen. Op de stenen van Hem (op 7,8 km van het einde) ging hij opnieuw hard weg uit de achtervolgende groep. Danig snel dat Küng en Ganna eraf schoten. Van der Poel kreeg het niet op een schotel want hij moest blijven boksen tegen Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Philipsen, die de perfecte stoorzender was. Met 31 seconden ging hij de laatste vijf kilometer in. Een kilometer verder trok Van Aert opnieuw door. Alleen ploegmaat Philipsen had nog een antwoord, maar het was duidelijk dat ze voor plaatsen twee en drie reden.

Deze Parijs-Roubaix werd een traditionele slijtageslag pur sang, ook al omdat Mathieu van der Poel besliste er een nog hardere koers van te maken. Het werd een schaakspel die onder impuls van Mathieu van der Poel in enkele zetten werd beslist. Tussen km 51,5 km van het einde en km 45,0 van het einde versnelde de Nederlander drie keer. De laatste keer kon enkel Wout van Aert volgen, maar de twee beslisten niet verder te gaan. (Lees verder onder de foto)

© AFP

De mokerslagen zorgden er wel voor dat alleen de Grote Twee, Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Mads Pedersen, Stefan Küng en John Degenkolb nog in aanmerking kwamen voor de zege. Op een klein uur van het einde konden er dus nog zeven aanspraak maken op de kassei. Al viel het wél op dat de laatste twintig kilometer Wout van Aert resoluut het wiel koos van Van der Poel, desnoods achterin, zoals op de moordende strook van Camphin-en-Pévèle en MVDP’s ploegmaat Philipsen aan de leiding reed.

En zeggen dat we op 60 km van het einde op de kasseistrook van Orchies (zone 13) nog met elf waren: Gianni Vermeersch, Laurenz Rex, de te onstuimige Max Walscheid en Sjoerd Bax moesten de rol lossen.

Daarachter reden Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte een koppeltijdrit om mee voorin te komen, maar daar zaten ze nog op één minuut. Ze hadden Florian Vermeersch bij die vlot meedraaide, maar het was ‘mission impossible’ met een Mathieu van der Poel die niet van plan was om Wout van Aert opnieuw in een fauteuil te brengen met twee ploegmaten extra.

Wat voorafging aan de finale?

Met lichte rugwind bij zonnig weer werd het eerste koersuur 51(!) km afgehaspeld. De eerste vlucht van de dag was die met Sjoerd Bax (UAE Team Emirates), Jonas Koch (Bora-hansgrohe), Juri Hollmann (Movistar) en Derek Gee (Israel-Premier Tech). Het viertal raakte weg op 170 km van de streep en dook zone 21 (die van Haspres op 117 km van het einde) in met een voorsprong van twee minuten. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Op 114 km van het einde ging Jens Reynders (Israel-Premier Tech) weg. Hij kreeg de Fransman Anthony Turgis (TotalEnergies), Madis Mikhels (Intermarché – Circus – Wanty Gobert), Luke Durbridge (Jayco-Alula) en Miles Scotson (Groupame-FDJ).

Parijs-Roubaix begon pas echt toen Wout van Aert op dik 103 km van de finish toen Wout van Aert een bom gooide op de kasseistrook van Haveluy die naar Wallers loopt. Met Christophe Laporte, Stefan Küng, Mathieu van der Poel en John Degenkolb peuzelde hij in geen tijd de tegenaanvallers op. Alleen de piepjonge Madis Mikhels kon nog zijn wagonnetje aanhangen.

Onderweg naar het Bos van Wallers probeerden Ineos-Grenadiers van Ganna, Trek-Segafredo van Mads Pedersen en Bahrain Victorious van Matej Mohoric het peloton georganiseerd te krijgen. De vier leiders doken met een voorsprong van 20 seconden het Bos van Wallers in terwijl het peloton op 45 seconden volgde. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Het Bos van Wallers demonstreerde nog maar eens wat voor hel het voor de wielrenners is. Op 2,2 km schots en scheve kasseien kreeg de koers ineens een andere wending, want de prijs die Jumbo-Visma daar betaalde, was vrij hoog. Van Baarle kwam hard ten val en Laporte reed er lek. Voorin verloren we ook Derek Gee wiens voorband van het wiel liep.

Situatie na het Bos van Wallers: zeven leiders met Van Aert, Küng, Degenkolb, Van der Poel, Koch, Bax en Hollmann. Al werd de 2,2 km lange doortocht van het Bos van Wallers wel een aderlating voor Jumbo-Visma, want Dylan van Baarle viel zwaar en Christophe Laporte had na het Bos mechanisch defect.

Op 90,7 km van het einde kwam Pedersen in zijn eentje aansluiten, terwijl Wout van Aert niet meer meereed voorin. Ook Filippo Ganna, Gianni Vermeersch, Jasper Philipsen en Laurenz Rex konden nog de brug naar de koplopers slaan, waardoor Alpecin-Deceuninck met Van der Poel, Philipsen en wereldkampioen gravelbike Gianni Vermeersch ineens de sterkste ploeg was in de breedte.

Op 80 km van het einde reed een kopgroep van dertien al anderhalve minuut voor het peloton uit: Van der Poel, Philipsen, Gianni Vermeersch, Mads Pedersen, Ganna, Rex, Walscheid, Hollmann, Bax, Küng, Koch en Van Aert. Terwijl Laporte zich op 77 km van het einde liet inlopen door het peloton dat anderhalve minuut achterstand had maar dat niet echt georganiseerd de jacht opende. Ook al zaten Soudal – Quick-Step, AG2R-Citroën en Bahrain Victorious niet voorin.

Wie had er zoal af te rekenen met pech?

Parijs-Roubaix, droog of nat, blijft één oneindig lange poel van ellende. Zoals elk jaar was het een oneindig lange poel van ellende.

De eerste grote naam die we kwijt speelden was Peter Sagan, één van de vier ex-winnaars aan de start. De drievoudige ex-wereldkampioen was na afgelopen zondag nu ook aan zijn laatste Parijs-Roubaix toe en viel al op de eerste kasseistrook. Uiteindelijk verliet hij na honderd kilometer voor de laatste keer de Hel.

Bij de eerste lekke banden zat ook Kasper Asgreen (zone 29, de allereerste). Schaduwfavorieten als Matej Mohoric, Nils Politt of Stefan Küng stonden allemaal al eens te voet op één van de vier eerste stroken ver voor de koers het Bos van Wallers indook, de eerste mythische plek van ‘La Reine des classiques’. Ook Lampaert en Trentin zaten al achterin te zwaaien omdat ze technische problemen hadden nog vooraleer de nieuwe kasseizone van Haspres (secteur 21, op 117 km van de streep) werd aangesneden.

Daar hield ook Mathieu van der Poel een sanitaire stop en op 110 km van de finish wisselde Wout van Aert van fiets. Wat het signaal was voor de winnaar van Milaan-Sanremo om zijn rivaal even te prikken, maar dat werd snel opgelost.