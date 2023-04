Jarne Bervoets grijpt net naast winst in EMX85 in Lommel

Net geen winst voor Jarne Bervoets in de EMX85 in Lommel. De Palenaar (1+2) telde evenveel punten als Dani Heitink (2+1), maar de Nederlander pakte de dagzege op basis van een betere tweede reeks.

Wie de wereldkampioenen van de toekomst al eens aan het werk wilde zien, moest dit weekend naar Lommel afzakken. In het Stedelijk Motocrosscentrum werd het EK 65 en 85cc op gang geschoten. Vooral in de 85cc was het uitkijken naar Jarne Bervoets (14), zoon van 19-voudig GP-winnaar Marnicq. De Paalse tiener schreef de eerste reeks op zijn naam, maar kreeg die winst niet cadeau. De Nederlander Dani Heitink hijgde van begin tot einde in Bervoets’ nek, maar de Palenaar gaf geen krimp.

Jarne Bervoets (503). — © RR

In de tweede reeks waren de rollen omgekeerd. Heitink nam de kopstart, Bervoets schoof snel van de vierde naar de tweede plek op. Iedereen verwachtte een nieuwe duel tussen de twee ‘zandhazen’, maar dat kwam er niet. Bervoets sukkelde met een kapotte bril, moest de rol lossen maar bolde toch knap als tweede over de meet. Jarne staat nu met evenveel punten als Heitink bovenaan de EK-stand. Komend weekend staat de tweede manche van het EK op het programma, in het Deense Slagelse.