Hanne te ziek om op te treden, K3 annuleert shows in Eindhoven: “Gezondheid gaat boven alles”

In een video op de Instagrampagina van K3 kondigden Marthe en Julia vanmiddag aan dat hun shows in Eindhoven niet meer doorgaan. Collega-zangeres Hanne is namelijk al een aantal dagen ziek. “Hanne heeft de eerste show nog geprobeerd met al haar krachten, maar dan hebben we toch moeten besluiten om gezondheid boven alles te laten gaan”, klinkt het in de video.

“Hallo allemaal, jullie hebben het misschien al gehoord, maar wij hebben niet zo goed nieuws. Bij K3 vinden we dat gezondheid boven alles gaat, maar dat betekent jammer genoeg ook dat we soms moeilijke keuzes moeten maken”, zeggen Marthe en Julia in de video. “Vandaar dat we vandaag besloten hebben om de shows in Eindhoven niet verder door te laten gaan.”

“Hanne was al een aantal dagen heel ziek en vandaag was dan toch de druppel. Ze heeft de eerste show nog geprobeerd met al haar krachten, maar dan hebben we toch moeten besluiten, net zoals Julia zegt, om de gezondheid boven alles te laten gaan”, legt Marthe uit aan de fans.

“Voor de mensen die tickets hadden: hou vooral jullie mail in de gaten, want daar zal alle verdere info volgen. Hopelijk is Hanne snel beter en kunnen we toch met ons drietjes het podium op. Maar tot dan: een dikke kus en hopelijk tot snel”, besluiten de twee K3’tjes.